Zerwany kontakt z sondą Voyager 2. NASA ogłasza pierwszy sukces

Ludzki błąd potrafi ważyć naprawdę dużo. Przekonali się o tym pracownicy odpowiedzialni za wysyłanie komend do sondy Voyager 2. Jak informowaliśmy na łamach WP Tech, NASA utraciła łączność z sondą w wyniku pomyłki kontrolerów lotu. Według informacji przekazywanych przez serwis phys.org w instrukcjach pomylono się tylko o 2 proc., ale wystarczyło to, by kontakt z sondą został utracony.