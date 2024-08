Żel przeciwpożarowy. Może ocalić dom przed ogniem

Naukowcy z dziedziny materiałoznawstwa opracowali innowacyjny żel odporny na ogień, który można aplikować na powierzchnie budynków zagrożonych pożarami. Według autorów badań ta nowa metoda zapewnia lepszą ochronę w porównaniu do stosowanych dotychczas rozwiązań.

Rozwiązanie to wydaje się szczególnie ważne, jeśli zwrócimy uwagę na gigantyczne pożary, które w ostatnich latach trapiły różne regiony Ziemi. Mowa tu o pożarach Australii na przełomie 2019 i 2020 r. czy też pożarów na Hawajach w 2023 r.

Osiągnięcie to zostało opisane na łamach "Advanced Materials" przez zespół z Uniwersytetu Stanforda, działający pod kierownictwem dr. Erica Appela. Wykorzystany w żelu superhigroskopijny polimer może po zmieszaniu z wodą i naniesieniu na powierzchnie tworzyć galaretowatą barierę. Niestety, wysokie temperatury w strefach pożarów prowadzą do szybkiego odparowania wody, skracając czas działania ochrony.

- Obecnie stosowane środki do ochrony przed ogniem wystarczają na ok. 45 minut, potem woda z nich odparowuje. My opracowaliśmy skuteczniejszy żel, który można rozpylać z wyprzedzeniem przed pożarem i będzie działał dłużej - twierdzi dr Appel.