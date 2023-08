Ten dom przetrwał pożary na Hawajach. Ekspert mówi, dlaczego

- Kiedy patrzymy na te zdjęcia, widzimy, co się spaliło. Patrzymy na samochody i domy, a pomijamy to, co nie spłonęło - powiedział Insiderowi Pat Durland, były kierownik ds. pożarów dzikich terenów, obecnie konsultant ds. łagodzenia skutków pożarów i członek zarządu organizacji non profit Hawaii Wildfire Management Organization. - Tam właśnie kryją się odpowiedzi - dodał.