Pożary lasów w Polsce. To pokłosie suszy

Rzecznik podkreślił, że obecnie na terenie całego kraju panuje duże zagrożenie pożarowe, szczególnie w lasach. Wskazał na fakt, że ściółka leśna jest obecnie bardzo sucha i podatna na zapłon, nawet od najmniejszego źródła ognia. Stacje pomiarowe Instytutu Badawczego Leśnictwa potwierdzają ten stan rzeczy. Z pomiarów wynika, że wilgotność ściółki sosnowej wynosi poniżej 10 proc., co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających na terenie sześciu województw: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. W przesłanej informacji podkreślono, że w piątek i sobotę na tych terenach obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. "Nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwon na 112" - brzmiał apel.

Kierzkowski zwrócił uwagę na niepokojący trend wzrostowy liczby pożarów lasów. "Ostatnie dni to wyraźna tendencja wzrostu liczby pożarów lasów. Tylko w czwartek, 16 maja, w całym kraju strażacy gasili 147 pożarów lasów (w środę było ich 125). W maju strażacy interweniowali aż 1081 razy w związku z pożarami w lasach" - podkreślił.

W 2024 r. straż pożarna odnotowała już 1729 pożarów na terenach leśnych. W analogicznym okresie minionego roku było ich ponad 700 mniej. W tegorocznych pożarach spaleniu uległo 855 hektarów powierzchni leśnej. Najwięcej pożarów odnotowano na terenie woj. mazowieckiego - 536, łódzkiego - 172, świętokrzyskiego - 136, dolnośląskiego - 126, wielkopolskiego - 122 oraz lubuskiego - 115" - wyjaśnił Kierzkowski. Jedynym województwem, w którym do pożaru nie doszło, było opolskie.

Rzecznik w rozmowie z PAP zaapelował do przebywających w lasach o przestrzegania podstawowych zasad. Przypomniał, że w lasach i na terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.