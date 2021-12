ZEA zbroi się we Francji. Rekordowy kontrakt na Rafale

Pierwszy prototyp został oblatany 4 czerwca 1986, a prace nad myśliwcem zostały zahamowane przez upadek bloku wschodniego. Koniec końców maszyna została dopracowana i weszła do wyposażenia w 2001 roku w Aéronavale (lotnictwo marynarki wojennej), a parę lat później do Armée de l'Air et de l'Espace (lotnictwo wojskowe). Jest to wielozadaniowy samolot, który może równie dobrze zwalczać wrogie myśliwce jak i atakować cele naziemne.