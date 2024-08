Zdradzili lokalizację ukraińskich F‑16. Ekspert mówi o pułapce dla Rosjan

Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy opublikował materiały, na których widać myśliwiec F-16 i znajdującą się w jego kokpicie matkę poległego pilota Andrija Pilszczykowa, znanego pod pseudonimem "Juice". Pilszczykow dzięki swoim działaniom przyczynił się do budowania legendy " Ducha Kijowa ", pilota, któremu udało się zestrzelić dziesiątki wrogich myśliwców. "Juice" zginął 25 sierpnia 2023 r. razem z dwoma innymi pilotami Wiaczesławem Minką i Serhijem Prokazinem podczas lotu szkoleniowego. Dwa samoloty L-39M1 zderzyły się w powietrzu, gdy piloci ćwiczyli manewry walki powietrznej.

Decyzja związana z publikacją materiałów, które pozwalają zlokalizować położenie ukraińskich F-16, wywołała wiele emocji. Eksperci uważają jednak, że takie działanie nie było przypadkowe. Jednym z motywów Ukraińców mogła być chęć pokazania, że myśliwce są faktycznie bazowane na jej terytorium, a nie na terytorium sojuszników, na co zwraca uwagę agencja lotnicza Altair. - Samoloty F-16 nie mają prawa startować z Polski czy z Rumunii. Te myśliwce, które faktycznie zostały dostarczone Ukrainie, muszą stacjonować na jej terytorium - zaznacza w rozmowie z WP Tech Łukasz Pacholski.

- Dlaczego takie zdjęcie zostało upublicznione? Najprawdopodobniej jest to kwestia zmylenia przeciwnika, rozłożenia celów pozornych, które mają spowodować, że Rosjanie będą zużywać wartościową broń, jak np. pociski manewrujące czy pociski balistyczne właśnie do likwidacji celów pozornych, a nie prawdziwych baz i samolotów - podkreśla ekspert. Przypomina też, że myśliwce F-16 mogą operować z różnych miejsc, rozsianych po całej Ukrainie, w tym lotnisk cywilnych oraz dróg szybkiego ruchu.

Pierwsze myśliwce F-16 pojawiły się w Ukrainie na przełomie lipca i sierpnia. Najprawdopodobniej jest to 10 maszyn, które dostarczyły Holandia oraz Dania. Ukraina łącznie ma otrzymać ok. 80 maszyn tego typu. Taka liczba myśliwców pozwoli na stworzenie kilku eskadr, które będą służyły głównie do obrony nieba przed rosyjskimi nalotami. Samoloty umożliwią też przeprowadzanie ataków powietrze-powietrze, powietrze-ziemia, a także zakłócanie sygnału elektronicznego rosyjskich radarów rozmieszczonych w Ukrainie oraz przy jej granicach.