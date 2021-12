Zdetonowali tu największą bombę wodorową. Rosjanie czyszczą teren

Najpotężniejsza bomba w dziejach

30 października 1961 r. w okolicach jednego z takich poligonów - D-2 w zatoce Mitjuszika - doszło do detonacji bomby RDS202, znanej jako Car bomba. Ładunek o mocy 50 megaton (według USA był on o 8 megaton większy) został zrzucony na wysokości 10,5 km i opadał na ważącym ponad 800 kg spadochronie. Na wysokości ok. 4 km nastąpiła eksplozja.