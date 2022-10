"Latający czołg" wykonał nietypowy manewr. Maszyna wyprzedzała ciężarówkę

Do sieci trafiło nagranie pokazujące niecodzienny manewr wyprzedzania ciężarówki. Nie byłoby w nim nic dziwnego, gdyby nie fakt, że został on wykonany przez ukraiński śmigłowiec bojowy Mi-24P. Maszyna leciała bardzo nisko, co najprawdopodobniej miało utrudnić jej wykrycie przez rosyjskie radary. Wyjaśniamy, czym jest Mi-24P i jakie ma możliwości.