Zbliżają się Orionidy. Nie przegap jednego z ostatnich deszczy meteorów w tym roku

Orionidy, podobnie jak eta Akwarydy, są meteorytami powiązanymi z kometą Halleya. Chociaż nie są jednym z najbardziej aktywnych rojów meteorów, podczas ich maksimum, które przypada w nocy z 21 na 22 października, na niebie można zobaczyć ok. 20-30 "spadających gwiazd" na godzinę. Orionidy wchodzą w atmosferę z prędkością 66 km/s, co nie jest dużą prędkością jak na spadające gwiazdy.

Warto jednak zaznaczyć, że aktywność Orionidów jest zmienna. Mimo że zazwyczaj przypisuje się ok. 20-30 zdarzeń na godzinę, gdy rój osiąga swoje coroczne maksimum, to zdarza się, że jest ich więcej - na przykład w 2007 r. na niebie pojawiło się od 50 do 70 "spadających gwiazd". Co więcej, wzmożona aktywność roju trwa przez kilka dni, więc Orionidów możemy wypatrywać już wcześniej.

Orionidy, podobnie jak wcześniej wspomniane eta Akwarydy, to odłamki wyrzucone przez kometę Halleya. Co roku, w tym samym okresie, Ziemia zbliża się do nich. Wówczas, niektóre z tych odłamków zderzają się z naszą atmosferą i w niej spalają, co prowadzi do powstania smugi, znaną nam jako "spadająca gwiazda".