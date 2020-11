Zbadano starożytną egipską mumię. Skaner RTG ujawnił zaskakujące odkrycie

Opisywana mumia została odkryta na północy Egiptu w 1910 roku i wtedy też po raz pierwszy badano ją poprzez umieszczenie szczątków w tomografie komputerowym. Ustalono wtedy, że mumia należała do dziewczyny, co potwierdzał portret znaleziony przy zwłokach. Pierwsze zdjęcia były jednak niewyraźne i nie dawały dokładnego obrazu, przez co naukowcy zdecydowali się ponownie podjąć badania.