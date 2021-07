Zbadali wnętrze Marsa. Wiadomo już, co skrywa Czerwona Planeta

Okazało się, że pod względem budowy Mars przypomina nieco Ziemię. Skorupa Czerwonej Planety składa się z co najmniej dwóch warstw i ma od 20 do 39 km grubości w obrębie sondy. W skali całego Marsa wartość ta może być znacznie większa i wynosić do 24 do 72 km. To więcej niż w przypadku naszej planety, której płaszcz ma średnią grubość od 15 do 20 km.