Zbadali materiał z asteroidy. Życie pochodzi z kosmicznej pustki?

Eksperyment, jakiego podjęli się uczeni z WA-Organic and Isotope Geochemistry Center w australijskim Curtin polegał na porównaniu związków organicznych zwanych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) uzyskanych w procesie spalania roślin z analogicznymi związkami, które zostały sprowadzone w próbkach wyekstrahowanych z asteroidy Ryugu i meteorytu Murchison . WWA to związki organiczne, które składają się z węgla i wodoru. Są bardzo powszechne na Ziemi, ale można też znaleźć ich ślady w skalistych ciałach niebieskich.

WWA są związkami organicznymi, które powstają podczas obróbki z użyciem wysokiej temperatury np. jedzenia. Wytwarzają się zawsze kiedy smażymy, pieczemy, wędzimy lub inaczej obrabiamy termicznie jedzenie. Wysokie ich stężenie może być markerem dużego zanieczyszczenia środowiska i dla ludzi mogą być czynnikiem rakotwórczym. Ich powstawanie ma więc dużo wspólnego z substancją organiczną, choć jak widać, powstają również w warunkach kosmicznej próżni. Nie jest wykluczone, że stanowią jeden z elementów układanki, która prowadziła do powstania na Ziemi organicznych form życia.

Na asteroidach i Księżycu może istnieć nieznany pierwiastek. Chce go szukać polska firma

Na asteroidach i Księżycu może istnieć nieznany pierwiastek. Chce go szukać polska firma

Badanie jest wstępem do dalszych badań związków organicznych, które daje uczonym cenny wgląd w to jak WWA powstają w kosmosie, i że mogą tworzyć się z daleka od ciepłego sąsiedztwa gwiazd. Alex Holman, współautor badania określa to jako "cenny wgląd w historię i chemię ciał niebieskich takich jak asteroidy i meteoryty".