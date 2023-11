Na asteroidach i Księżycu może istnieć nieznany pierwiastek. Chce go szukać polska firma

Prof. Johann Rafelski z University of Arizona, Tucson, wraz ze swoim zespołem, opublikował niedawno w "The European Physical Journal Plus" artykuł, w którym opisuje matematyczny model przewidujący istnienie niezwykle ciężkiego i stabilnego pierwiastka. Ten hipotetyczny pierwiastek miałby jądro atomowe składające się z aż 164 protonów, co oznacza, że miałby liczbę atomową 164.

Problem polega na tym, że im więcej protonów, które są naładowane dodatnio, znajduje się w jądrze, tym silniejsze jest ich wzajemne odpychanie, co prowadzi do łatwiejszego rozpadu jądra na mniejsze części.

Dr Adam Jan Zwierzyński, współzałożyciel przedsiębiorstwa, mówi: "To, co chcemy zrobić, to zebrać grupę uczonych, którzy przewidzą własności pierwiastka 164 (głównie linie spektroskopowe), aby powiedzieć nam, jak zbudować urządzenie do jego poszukiwania. W następnym kroku chcemy zbudować takie urządzenie i je opatentować. A w kolejnym kroku, jeśli uda się pozyskać fundusze, to chcemy wysłać misję poszukiwawczą i w przypadku wykrycia pierwiastka 164 przywieźć go na Ziemię".