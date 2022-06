Zauważyli krater na Księżycu. Jest "dziełem" ludzi

Zdjęcia LRO wykonane 25 maja ujawniły w zasadzie nie jeden, ale dwa kratery nałożone jeden na drugi (pierwszy ma 18 m średnicy, a drugi – 16 m). Obserwacje prowadzone przez agencję NASA potwierdziły, że do ich powstania przyczyniło się wydarzenie z 4 marca 2022 r. Doszło wtedy do nieplanowanego uderzenia w Księżyc części chińskiej rakiety.

Jak czytamy na łamach Polskiej Agencji Prasowej, odkrycie dwóch kraterów "wskazywało, że była to rakieta przenosząca większe ładunki na obu końcach". Do takiego wniosku doszedł Mark Robinson, główny badacz zespołu LRO Camera.

Pozostali astronomowie nie są do końca pewni, dlaczego doszło do powstania podwójnego krateru . Serwis Science Alert zwara uwagę , że jego powstanie jest możliwe, jeśli obiekt uderza pod małym kątem. Zdaje się jednak, że w tym przypadku taka sytuacja nie miała miejsca.

Początkowo naukowcy sądzili, że obiektem, który uderzył w Księżyc, była część rakiety SpaceX. Potem doszli do wniosku, że mają do czynienia z fragmentem chińskiej rakiety. Prawdopodobnie była to Chang 5-T1, która wystartowała z Ziemi w 2014 r. Chiny zaprzeczają tym doniesieniom.