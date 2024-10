Zauważyli ją na Marsie. Naukowcy wiedzą, czym jest

Nierzadko znajdowane na Marsie formacje wywołują zabawne interpretacje. Część osób, zafascynowana zdjęciami, widzi na nich kształty przypominające kości, drzwi, a nawet awokado. Niedawno NASA udostępniła fotografię skały, którą internauci wybrali jako "Zdjęcie Tygodnia" (22–28 września 2024 r.). Skała, zdaniem niektórych, przypomina ludzką głowę albo Wielką Stopę. Choć fascynująca z wizualnego punktu widzenia, skała ta nie ma większego znaczenia naukowego.

Kształty, których nie ma

Zjawisko, które sprawia, że ludzie dostrzegają znajome kształty tam, gdzie ich nie ma, to pareidolia. To naturalna reakcja naszego mózgu, który ewolucyjnie nauczył się wykrywać wzorce. Jak tłumaczy Carl Sagan w książce The Demon-Haunted World, zdolność do rozpoznawania potencjalnych zagrożeń, takich jak wąż w trawie, była kluczowa dla przetrwania.

Podobne wyjaśnienia przedstawia Dr Jess Taubert z Uniwersytetu Queensland. W rozmowie z IFL Science podkreśla, że "nasz mózg nieustannie stara się zrozumieć otaczający świat, wykrywając wzorce, które mogą pomóc w ocenie sytuacji i odpowiedniej reakcji".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Według Carla Sagana, zdolność do szybkiego rozpoznawania zagrożeń – nawet tam, gdzie ich nie było – zwiększała szanse na przeżycie. Wykrycie wzoru, choćby fałszywego, mogło uratować życie. To wyjaśnia, dlaczego niektóre osoby widzą w marsjańskich skałach ludzkie twarze lub inne znajome kształty, nawet jeśli to tylko gra cieni i ludzkiej wyobraźni.