Tajemnicze "drzwi" na Marsie. Naukowcy wiedzą, czym są

Zdjęcie zostało wykonane 7 maja 2022 r., kiedy łazik Curiosity eksplorował powierzchnię Marsa w pobliżu formacji nazywanej "East Cliffs". Uwagę naukowców przykuło nietypowo wyglądające pęknięcie w skale o wysokości ok. 12 cm i szerokości 40 cm, które według NASA było podobnej wielkości, co drzwi dla psa. Eksperci bardzo szybko wyjaśnili, że nie jest to nic nadzwyczajnego, a tego typu otwarte pęknięcia są powszechne w skałach macierzystych zarówno na Czerwonej Planecie, jak i na Ziemi.