Zatopili stary lotniskowiec. Teraz mogą się zacząć problemy

Jeśli chodzi o możliwości São Paulo, to był on w stanie rozwijać prędkość do 32 węzłów (ok. 59 km/h), a jego maksymalny zasięg wynosił 7,5 tys. mil morskich (pod warunkiem, że płynął on z prędkością do 18 węzłów, czyli ok. 33 km/h). Lotniskowiec był uzbrojony w dwie ośmioprowadnicowe wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Crotale EDIR oraz dwie sześcioprowadnicowe wyrzutnie Matra Sadral pocisków przeciwlotniczych Mistral. Wyposażenie lotnicze okrętu składało się z 29 samolotów (18 myśliwców uderzeniowych, siedem maszyn patrolowych, cztery samoloty rozpoznawcze oraz dwa śmigłowce).