Zaskoczyły nawet naukowców. Niesporczaki po raz kolejny pokazały, co potrafią

Jak donosi Business Alert, Nikon's Small World in Motion Video Competition przyznał piąte miejsce i nagrodę 600 dolarów za niesamowite nagranie zrobione przez Quintena Geldhofa, 24-letniego pasjonata mikroskopii. Mężczyźnie udało się zarejestrować niezwykły moment - niesporczaka poruszającego się na grzbiecie swojego naturalnego wroga, nicienia.

Niesporczaki - "pancerne" zwierzęta

Niesporczaki, znane również jako "niedźwiedzie wodne", to maleńkie, ośmionogie stworzenia, słynące ze swojej zdolności do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Niesporczaki to jedne z najodporniejszych istot występujących na Ziemi. Naukowcy dowiedli, że maleńskie bezkręgowce potrafią wytrzymać m.in. temperaturę sięgającą 150 st. Celsjusza, ciśnienie ponad 6 tys. atmosfer, dziesiątki lat bez wody czy wysokie stężenia związków chemicznych, które dla większości form życia byłyby śmiertelne. Nie straszna im też przestrzeń kosmiczna.

Obecnie znanych jest ok. 1,500 gatunków niesporczaków, zamieszkujących różne ekosystemy – od biegunów po tropiki, od najwyższych gór po dno oceanu. Warto przypomnieć, że żyją one również w Polsce. Polscy naukowcy w Lasach Czerniejewskich, znajdujących się pod Poznaniem w maju 2024 r. odkryli nowy gatunek niesporczaka. Zwierzę zyskało nazwę Mesobiotus mandalori, a to tylko jeden z przykładów "polskich" niesporczaków.

Niezwykłe nagranie z "podróży" niesporczaka

Nagranie Geldhofa przedstawia jedno z tych uroczych stworzeń jadące na grzbiecie nicienia – drapieżnika, który często zjada niesporczaki. "Nicienie często jedzą niesporczaki, dlatego stawka była wysoka," przekazał Geldhof Business Insider. "Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego" - dodał.

"To jedna z tych sytuacji, które mogą się zdarzyć, ale rzadko mamy kamerę pod ręką, aby to zarejestrować" powiedziała Sandra McInnes z British Antarctic Survey, odnosząc się do tego, co udało się zarejestrować na nagraniu. Zwłaszcza że niesporczak na filmie Geldhofa wydaje się być gatunkiem Diphascon, osiągającym średnio 0,35 mm długości. Paul Bartels, badacz tardigradów i profesor biologii na Warren Wilson College, wyjaśnił praktyczny aspekt tej sytuacji. "Niesporczaki nie mogą chodzić po szklanych ani plastikowych płytkach Petriego. Sądzę, że ten tardigrad natknął się na nicienia i złapał się go, co było lepszym rozwiązaniem niż bezradne miotanie się".