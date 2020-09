Zaskakujący raport Greenpeace. Wszystkie samochody nie są tak groźne dla środowiska jak hodowla zwierząt

Wyliczenia zawarte w raporcie Greenpeace wskazują, że same zwierzęta hodowane w gospodarstwach UE odpowiadają za emisję 502 mln ton dwutlenku węgla rocznie. W połączeniu z emisją pośrednią, za którą odpowiada m.in. użytkowanie gruntów czy produkcja paszy dla zwierząt jest to aż 704 mln ton dwutlenku węgla każdego roku.

Hodowla zwierząt to poważne źródło CO2

Przedstawione liczby w znaczącym stopniu przewyższają emisję CO2 , którą każdego roku w UE generują samochody osobowe i dostawcze. Jest to "zaledwie" 656 mln ton dwutlenku węgla. Z raportu jednoznacznie wynika, że emisja CO2 z hodowli zwierząt w UE jest większa niż całkowita emisja w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech (647 mln ton CO2 rocznie) i jest 18-krotnie większa od emisji największej elektrowni węglowej w Europie – elektrowni Bełchatów (38 mln ton CO2 rocznie).

Autorzy raportu zwracają też uwagę, że roczne emisje z hodowli zwierząt zwiększyły się o 6 proc. w latach 2007-2018. Można to porównać do wzrostu liczby samochodów w UE o 8,4 mln. Pokazuje to skalę problemu, który dotychczas był marginalizowany w UE.