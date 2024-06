Zaskakujące odkrycie w próbce z asteroidy Bennu. Tego się nikt nie spodziewał

We wrześniu 2023 r. należąca do NASA sonda OSIRIS-REx dostarczyła na Ziemię kapsułę zawierającą cenne próbki materiału z asteroidy Bennu. Naukowcy byli bardzo ciekawi, co w nich znajdą. Oczekiwali, że zgromadzony materiał stanie się kopalnią wiedzy o przeszłości Układu Słonecznego. Po początkowych problemach z otwarciem pojemnika z próbkami udało im się go zbadać. To, co znaleźli, było sporym zaskoczeniem.