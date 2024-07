Zaskakujące odkrycie na Marsie. Czegoś takiego jeszcze nie widziano

Łazik Curiosity został wystrzelony 26 listopada 2011 roku z przylądka Canaveral na Florydzie. Na Marsie znajduje się od 6 sierpnia 2012 roku, kiedy to bezpiecznie wylądował w kraterze Gale. Od tego czasu Curiosity nieprzerwanie bada powierzchnię Marsa, dostarczając naukowcom cennych danych.

Łazik Curiosity od kilku miesięcy bada region Mount Sharp, w którym odkryto obecność wielu minerałów, w tym siarczanów. Jak informuje serwis IFLScience, podczas jednej z wypraw, łazik przypadkowo rozłupał skałę, a w jej wnętrzu odkrył czyste kryształy siarki. To nieoczekiwane znalezisko przyciągnęło uwagę naukowców, ponieważ czyste kryształy siarki mogą dostarczyć cennych informacji na temat przeszłych warunków geochemicznych na Marsie.

Curiosity, wyposażony w zaawansowane instrumenty badawcze, takie jak spektrometry rentgenowskie, kamery wysokiej rozdzielczości i urządzenia do analizy chemicznej, będzie kontynuował swoje badania, dostarczając nam coraz to nowszych i bardziej szczegółowych informacji o Marsie. Odkrycie czystych kryształów siarki jest kolejnym krokiem na drodze do zrozumienia tajemnic Czerwonej Planety i poszukiwania śladów przeszłego życia.