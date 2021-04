Zapisy na szczepienia na COVID-19. Rusza rejestracja online dla kolejnego rocznika

12 kwietnia br. kolejna grupa osób może zapisywać się na szczepienie przeciwko COVID-19 . Tym razem dotyczy to osób urodzonych w 1962 roku, ale w kolejnych dniach rejestracja będzie otwierać się dla następnych roczników.

Jak zapisać się na szczepienie?

Rejestracja online na szczepienia

Co ważne, osoby, które przed końcem marca zgłosiły chęć zaszczepienia się w specjalnym formularzu dostępnym online, nie muszą się teraz rejestrować. Jeżeli wcześniej deklarowaliście chęć zaszczepienia się, to teraz otrzymacie telefonicznie lub w wiadomości SMS informację o wyznaczonym dla was terminie szczepienia.