Serwis Gov.pl i profil zaufany z rekordowym zainteresowaniem. Oto najnowsze dane

- W sumie przez 12 miesięcy 2020 roku użytkownicy portalu wygenerowali niemal 295 milionów sesji i ponad 1,4 miliarda odsłon . Sesja to wizyta na stronie internetowej, a odsłona to każde pojedyncze kliknięcie w opublikowany tam artykuł - informuje Polska Agencja Prasowa.

- GOV.pl to brama do załatwiania spraw urzędowych przez internet. To tam powinniśmy rozpoczynać naszą przygodę z e-administracją - mówi minister Marek Zagórski. - Na GOV.pl znajdziemy wszystkie dostępne e-usługi. Ich lista stale się powiększa - dodaje sekretarz stanu w KPRM.

Jak podkreślała kancelaria, był to rekordowy rok w obszarze cyfrowym: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 4 174 206 Polaków założyło profil zaufany. - To niemal połowa (47%) wszystkich aktywnych obecnie profili zaufanych (8 816 654). To także o ponad dwa miliony więcej niż w 2019 roku i niemal trzy miliony więcej niż w 2018 roku - informowano w specjalnym komunikacie.