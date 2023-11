Zamówili Dreamlinera na Antarktydę. Ledwo się wyrobił, ale wylądował

Antarktycznym lądowiskiem dla Dreamlinera było lotnisko Troll. Zlokalizowane na Ziemi Królowej Maud, kilka kilometrów od norweskiej stacji antarktycznej jest niewielkim lotniskiem prywatnym. Służy polarnikom i przystosowane jest do obsługi maszyn o niewielkich rozmiarach. Długość tamtejszego pasa startowego nie przekracza 3 300 m, a szerokość to 60 m.

Tymczasem Boeing 787 Dreamliner to szerokokadłubowy samolot pasażerski. W zależności od wersji mierzy od 57 do 63 metrów długości, a jego rozpiętość skrzydeł to 52 do 60 metrów. Oto jak poradził sobie przy dobrej pogodzie, ale lądując na śniegu i lodzie.