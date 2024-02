Zajrzeli do rosyjskiej rakiety. Sekret ujrzał światło dzienne

Rosyjskie Iskandery (w kodzie NATO: SS-26 Stone) to lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu na platformie samochodowej o trakcji kołowej. Broń jest przeznaczona do atakowania celów lądowych, ale też obiektów latających (samolotów i śmigłowców). W wersji Iskaner-M (przeznaczonej dla sił Federacji Rosyjskiej) z pociskami m.in. 9M723 o zasięgu ok. 500 km, broń jest zdolna do przełamania obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej przeciwnika. Pociski tego systemu mierzą ok. 7,3 m długości i niemal 1 m średnicy, z kolei ich waga sięga ponad 4 t.