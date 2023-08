Zagadka radioaktywnych dzików rozwiązana. Jest gorzej niż oceniano

Radioaktywne dziki w Bawarii znane są jako dziedzictwo katastrowy czarnobylskiej. Z niezrozumiałych powodów do dziś pozostają one źródłem promieniowania, a poziom radioaktywnego cezu w ich organizmach jest podejrzanie stały. Według naukowców z ośrodków naukowych w Hanowerze i Wiedniu to dlatego, że dziki mają cały czas kontakt ze źródłem promieniowania.