Zachodnie sankcje nie działają na Rosję. Alarmujące sygnały z Ukrainy

Federacja Rosyjska do ostatniej chwili będzie próbowała zwiększyć skalę produkcji broni, aby móc kontynuować wojnę z Ukrainą. Chrapczyński zauważa, że potwierdzenia tych słów należy szukać przede wszystkim w deklaracjach Putina, który oświadczał, że Moskwa planuje zwiększyć liczbę zakładów odpowiedzialnych za produkcję sprzętu wojskowego. Znaczenie ma w tym kontekście fakt, iż zachodnie sankcje nakładane na Federację Rosyjską w większości nie działają – twierdzi ekspert. Wobec tego Rosja może kontynuować – a nawet zwiększać – produkcję broni .

– Amerykańskie i niemieckie komponenty znajdują się w większości broni Federacji Rosyjskiej – zauważa Chrapczyński. Wspomina przy tym m.in. o elementach produkowanych przez firmę Rohde & Schwarz, która specjalizuje się w produkcji sprzętu elektronicznego do transmisji danych, radiolokacji, radiotelekomunikacji etc.

Ukraiński ekspert uważa, że na tę chwilę konieczne jest wzmocnienie środków obrony przeciwlotniczej – przede wszystkim poprzez zwiększenie środków walki radioelektronicznej oraz przechwytywania dronów typu Shahed. – Skoro Rosja zwiększa produkcję dronów szturmowych, Ukraina powinna metodycznie i codziennie uderzać w terytorium Federacji Rosyjskiej , aby zniszczyć jak najwięcej prób rozwoju Rosjan w tym kierunku. Chrapczyński dodaje też, że "Rosja nie potrzebuje dokładności i jakości – potrzebuje za to ilości i jak największego bombardowania terytorium Ukrainy".

Wspominając o zwiększeniu częstotliwości uderzeń dronami Shahed, warto podkreślić, iż Rosjanie w ostatnim czasie znacząco zintensyfikowali ostrzały z ich wykorzystaniem . Wedle wyliczeń ukraińskiego ministerstwa obrony we wrześniu 2024 r. Rosja przeprowadziła rekordową liczbę ataków Shahedami. Łącznie wystrzelono 1339 bezzałogowców nad Ukrainę.

Do dyspozycji Federacji Rosyjskiej są dwie konstrukcje z rodziny Shahed: 131 oraz 136. Wygląd dronów Shahed-136 i Shahed-131 oraz ich możliwości są dość podobne. Shahed-136, który ma długość około 3,5 metra, może osiągnąć prędkość do 185 km/h i przenosić głowicę bojową ważącą około 40 kilogramów. Natomiast Shahed-131 jest nieco mniejszy, dzięki czemu może być wyposażony w głowicę bojową ważącą maksymalnie od 10 do 15 kilogramów.