Proceder dotyczy przede wszystkim broni precyzyjnej i przeznaczonej do niej amunicji. Jak wynika ze śledztwa, przeprowadzonego przez rosyjskojęzyczny serwis The Insider, zachodnia broń trafia do Rosji przez kraje Azji Centralnej i Kaukazu.

Gdy w 2020 roku zachodni producenci sprzedali do Armenii, Gruzji, Kazachstanu i Kirgistanu łącznie 19556 egzemplarzy broni, w 2023 roku było to już 53211 sztuk .

The Insider zwraca uwagę, że sami Rosjanie nie mają o własnej broni dobrej opinii. Potwierdzają to zawody, jakie we wrześniu 2024 roku zorganizowano na okupowanym przez Rosjan Krymie. Podczas strzelania do celu oddalonego o 1600 metrów na 36 zawodników tylko siedmiu używało rosyjskiej broni, a zaledwie czterech – rosyjskiej amunicji.