Za ocean w mniej niż godzinę. Ludzkość wyprzedza dźwięk

Opracowywany przez amerykańskie Laboratorium Badawcze Marynarki Wojennej (Naval Research Laboratory) zmienny silnik hipersoniczny , który może zmieniać kształt w locie zapewnia większą wydajność w porównaniu z obecnie istniejącymi silnikami naddźwiękowymi. Otwiera to drogę do stworzenia samolotu rozpędzającego się do prędkości nawet mach 17, a to istotnie wpłynie na podróże międzykontynentalne.

Finansowany z grantu projekt Naval Research Laboratory jest próbą wyprodukowania silnika, który umożliwi podróż przez Atlantyk w czasie ok. 30 minut. Przekształcająca swoją konfigurację w trakcie lotu hipersoniczna jednostka napędowa różni się nieco od większości silników tego typu. " Większość silników hipersonicznych ma konstrukcję stałą ze względu na wymagające warunki lotu " – wyjaśnia Kareem Ahmed z University of Central Florida.

Projektowany w USA silnik ma natomiast charakteryzować się wzrostem wydajności dzięki konfigurowalnej konfiguracji silnika. Oznacza to, że jednostka może dostosowywać swoją powierzchnię w celu maksymalizacji mocy i ciągu. " To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie w przypadku silników hipersonicznych " – zauważa Ahmed.

Jak wyjaśnia portal UCF Today, opracowywany silnik hipersoniczny to jednostka typu "scramjet", czyli zdolna do spalania powietrza bez spowalniania do prędkości poniżej prędkości dźwięku – czyli tak, jak odbywa się to w tradycyjnych silnikach odrzutowych. Obecnie zmienny (morfujący) silnik znajduje się na etapie testów eksperymentalnych. Pozwolą one dokładnie określić wydajność konstrukcji. Nie są znane szczegóły dotyczące wprowadzenia jednostki do seryjnej produkcji.