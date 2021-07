Xi Jinping ostrzega świat. "Nie macie prawa nas pouczać"

Komunistyczna Partia Chin (KPCH) 1 lipca świętowała 100. rocznicę swojego powstania. Podczas wydarzeń towarzyszących świętowaniu tej daty, głos zabrał Xi Jinping. Prezydent Chin przekonywał: "my Chińczycy jesteśmy narodem, który stoi na straży sprawiedliwości i nie daje się zastraszyć groźbami użycia siły. W ten sposób naród ma silne poczucie dumy i pewności siebie. Nigdy nie zastraszaliśmy, nie gnębiliśmy ani nie podporządkowywaliśmy sobie ludzi w żadnym innym kraju i nigdy tego nie zrobimy. Z tego samego powodu nigdy nie pozwolimy, by jakakolwiek obca siła nas zastraszała, gnębiła lub ujarzmiała. Każdy, kto spróbuje to zrobić, znajdzie się na kursie kolizyjnym z "wielkim murem ze stali" wykutym przez ponad 1,4 miliarda Chińczyków".