Wyślą samoloty do Ukrainy. Ale stawiają jeden warunek

Władze Szwecji chętnie wyślą Ukrainie myśliwce JAS 39 Gripen. Jest jednak jedno "ale". Warunkiem wsparcia jest członkostwo Szwedów w NATO. Sztokholm stawia sprawę jasno, ale nie mówi do tej pory o konkretnej liczbie maszyn.

"Wsparcie w postaci JAS 39 Gripen byłoby uzależnione od tego, czy Szwecja stanie się członkiem NATO" – czytamy w rządowym komunikacie prasowym Sztokholmu. Szwedzi mówią otwarcie o planach wysłania kolejnego sprzętu dla Ukrainy i przypominają, że obecnie łączna wartość pomocy dla Kijowa osiągnęła ok. 2 mld dolarów.

Pomimo tego, że sąsiednia Finlandia dołączyła do NATO jeszcze na początku br., wniosek o członkostwo Szwedów jest opóźniany przez Turcję, a to właśnie obecność w NATO jest warunkiem dostarczenia do Kijowa Gripenów – podaje Reuters.

Kluczowy sprzęt dla Ukraińców

Nie ma wątpliwości, że płatowce JAS 39 to "zdecydowanie najbardziej odpowiedni kandydat" do walki z Rosją – wynika z raportu przygotowanego przez brytyjski instytut Royal United Services Institute (RUSI) w 2022 r. Z tego samego dokumentu wynika również, że Gripeny stanowią sprzęt pozwalający osiągnąć przewagę w powietrzu i minimalizujący ryzyko ataków rakietowych z systemów dalekiego zasięgu należących do Rosji.

Przypomnijmy, że JAS 39 Gripen to wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji, za którego produkcję odpowiada koncern SAAB. Jest w stanie rozpędzić się do prędkości przekraczającej 2 tys. km/h (2 Ma) i operuje na pułapie do 18 tys. m. Produkcję Gripenów rozpoczęto w 1987 r. Od tego czasu maszyny doczekały się kilku modernizacji, w ramach których poprawiono napęd i elektronikę.

W kontekście zalet Gripenów, jedną z nich jest możliwość startowania z krótkich odcinków. JAS 39 jest w stanie wzbić się w powietrze po pokonaniu ok. 800 m – i to na doraźnie przygotowanym terenie, a więc np. na odcinku drogi. W porównaniu z amerykańskimi F-16, Gripeny są tańsze w eksploatacji.

Uzbrojenie szwedzkich maszyn SAAB-a to natomiast działko Mauser BK-27 kal. 27 mm oraz podwieszane pociski. Wśród nich mogą się znaleźć m.in. AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-120 AMRAAM lub AGM-65 Maverick. Nie brakuje też możliwości zainstalowania bomb Mark 82.

