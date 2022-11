Wykonały loty do Chin. To ciężkie transportowce Rosjan

Defence Express zauważa, że rosyjskie maszyny latały często z wyłączonymi transporterami, by uniemożliwić ich śledzenie. Ma o tym świadczyć fakt, że w ciągu ostatniego tygodnia zarejestrowano dziewięć lotów rosyjskich samolotów do Chin, ale już tylko trzy w kierunku powrotnym.

Ukraiński serwis zaznacza, że takich lotów było prawdopodobnie więcej, ale tylko część z nich trafiła do serwisów monitoringu lotów cywilnych. DE, powołując się m.in. na komentarze w chińskich mediach społecznościowych wnioskuje, że samoloty mogły przylecieć do Chin po pomoc wojskową w postaci sprzętu, kamizelek kuloodpornych, hełmów i ubrań. Wyjaśniamy, czym są An-124 Rusłan i jakie są ich możliwości.

An-124 Rusłan to maszyna odrzutowa produkcji radzieckiej. Był to największy produkowany seryjnie samolot transportowy świata. Za jego projekt odpowiadało biur konstrukcyjne Antonowa. Większy od niego był jedynie zbudowany na bazie Rusłana An-225 Mrija , który powstał tylko w jednym egzemplarzu i był wykorzystywany przez Ukrainę. Maszyna ta została jednak zniszczona na początku rosyjskiej inwazji.

Samolot jest wyposażony w cztery dwuprzypływowe silniki odrzutowe Łotariew D-18T o ciągu 229,75 kN każdy. Maszyna osiąga prędkość maksymalną 850 km/h i lata na pułapach do 12 km. Zasięg Rusłana wynosi ponad 16 tys. km, a długość jego przestrzeni ładunkowej sięga ok. 36 m. Samolot jest w stanie zabrać na pokład sprzęt o łącznej masie 130 t. W razie potrzeby można go również wykorzystać do przerzutu aż 880 żołnierzy.