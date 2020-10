Wyjątkowy 1000-letni dom Wikingów zachowany pod Lidlem. Można go podziwiać w trakcie zakupów

Mieszkańcy Dublina mogą robić zakupy w naprawdę wyjątkowym miejscu. Niedawno otworzony Lidl, znajdujący się przy Aungier Street, posiada szklaną podłogę. Dzięki niej odwiedzający mogą oglądać pozostałości XI-wiecznego domu Wikingów.

Na mapie Dublina powstał nietypowy sklep należący do sieci Lidl. Market, który otworzono 15 października przy Aungier Street został zaprojektowany tak, aby w jego konstrukcję wkomponować niezwykłe odkrycie archeologiczne.

Niezwykły Lidl w Dublinie

Architekci wymyślili więc, że stworzą szklaną podłogę, przez którą będzie można oglądać XI-wieczny dom. Jest on niezwykłym odkryciem. Paul Duffy, który zarządza stanowiskiem archeologicznym, zaznacza, że w Dublinie nie ma podobnych budowli. Eksperci uważają, że miejsce było wykorzystywane, jako dodatkowa przestrzeń dla zamieszkującej tutaj rodziny.

- To budowla domowa, więc trzeba sobie wyobrazić, że istniałoby tu przedmieście Hiberno-Norse Dubliners, którzy byli przodkami Wikingów – wyjaśnił Dufy.

Zakupy połączone z lekcją historii

W trakcie prac na stanowisku archeologicznym odkryto szereg innych artefaktów, w tym dzban na wino z XIII wieku. Znalezione rzeczy zostały umieszczone w sklepie. Kupujący będą mogli również przyjrzeć się pozostałościom XVIII-wiecznej „pułapki”, która kiedyś była częścią teatru Aungier Street.

W sklepie znajdują się tablice informacyjne, na których odwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o fascynującej historii Dublina.

- To wyjątkowa okazja dla ludzi, aby przyjść i zobaczyć trochę więcej średniowiecznego Dublina podczas cotygodniowych zakupów - mówi Vincent Cronolly, reprezentujący Lidl w Irlandii.

Middle Ages to middle aisle - new store offers shoppers glimpse of Dublin's past