Bułgaria: odkryto polską broń z XIX wieku. Naukowcy starają się rozwiązać zagadkę

"Vivat Szlachcic Pan i fundator wojska", to fragment inskrypcji, jaki znajduje się na szabli, która trafiła do bułgarskiego Muzeum Archeologicznego w Wielkim Tyrnowie. Eksperci zwrócili się do prof. Piotra Dyczka z Ośrodka Badań nad Antykiem UW, który zajmuje się badaniami na terenie Bułgarii, w celu ustalenia, co szabla mogła robić na terenie kraju.