Wyjątkowe znalezisko na plaży. To może być najstarszy list w butelce

Amy Smyth Murphy opublikowała na TikToku filmik, na którym odkorkowuje butelkę. W środku znajduje się ręcznie napisana notatka oraz prawdopodobnie wizytówka firmy meblarskiej WG & J. Klemm. Treść notatki brzmi: "Yacht Neptune off Atlantic City NJ Aug 6-76" (Jacht Neptune u wybrzeży Atlantic City, New Jersey, 6–76 sierpnia).

Wszystkie te wskazówki doprowadziły kobietę do wniosku, że data Aug 6-76 odnosi się do 6 sierpnia 1876 r. Jeśli to prawda, byłaby to najstarsza wiadomość w butelce, jaką kiedykolwiek znaleziono, bijąc dotychczasowy rekord z Australii o 10 lat (tamtejszy list datowano na 1886 r.). Jak informuje serwis NJ True Jersey, taki scenariusz może potwierdzać fakt, iż firma Klemmów najprawdopodobniej została zlikwidowana w 1881 roku.