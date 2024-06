Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Morze wyrzuciło go na brzeg. Plażowicze przecierali oczy ze zdumienia

Samogłowy wyrzucane na plażę zawsze wywołują ogromne wrażenie na plażowiczach, ale nie zawsze są one tak dużych rozmiarów. Rzadki, ogromny samogłów, który został znaleziony na plaży Gearhart w Oregonie, może być największym przedstawicielem swojego gatunku, z którego pobrano próbki.

Serwis Live Science opisuje, że Akwarium Seaside otrzymało doniesienia o nietypowej, ogromnej rybie znalezionej na plaży w Gearhart, niewielkim miasteczku około 130 km na północny zachód od Portland. Początkowo znalezisko wywołało spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Zaciekawieni ludzie gromadzili się na plaży, by zobaczyć i sfotografować nietypową rybę.

Największy samogłów jakiego kiedykolwiek widziano

Niedługo potem wieści o rybie dotarły do Mariann Nyegaard, badaczki mieszkającej w Nowej Zelandii. Zdjęcia, które zobaczyła, wskazywały, że być może nie był to zwykły samogłów oceaniczny (Mola mola), ale inny gatunek, który bardzo dobrze znała, samogłów zwyczajny (Mola tecta).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Marianne Nyegaard skontaktowała się z Seaside Aquarium, by dowiedzieć się, czy placówka byłaby chętna do pobrania próbek do badań genetycznych. Pracownicy szybko zareagowali na prośbę, wykonali więcej zdjęć, a także przesłali pomiary i próbki tkanek. Wnioski okazały się zaskakujące.

Zobacz także : Żyje głęboko pod wodą. To dziwne stworzenie może powalić rekina

Samogłów wyrzucony na brzeg plaży Gearhart w Oregonie © Seaside Aquarium | Tiffany Boothe

Dzięki dostarczonym fotografiom, Marianne potwierdziła, że był to gigantyczny samogłów. Wyrzucony na brzeg okaz miał 2,2 m długości, co czyni go prawdopodobnie największym okazem, z którego kiedykolwiek pobrano próbki.

Według informacji z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej wszystkie trzy gatunki (Mola mola, Mola tecta i Mola alexandrini), mogą dorastać do około 3,3 metra długości i ważyć aż do 2,3 tony (2300 kilogramów). Samogłowy żerują głównie na głębokościach od 200 do 600 metrów, gdzie spożywają meduzy, małe ryby i skorupiaki.

Zobacz także : Nagle wyłoniła się z wody. Na plaży od razu chwycili za telefony

Ogromny samogłów dostępny dla zwiedzających

Seaside Aquarium zachęca do przyjścia i obejrzenia niezwykłego znaleziska. Samogłów nadal znajduje się na plaży Gearhart i może tam pozostać przez kilka dni, być może nawet tygodni. Ryba ma tak twardą skórę, że innym zwierzętom trudno jest ją przebić, by pożreć padlinę.

Paweł Maziarz, dziennikarz Wirtualnej Polski