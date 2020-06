Wybory 2020 godziny. Podpowiadamy kiedy i gdzie głosować

Wybory 2020 godziny

Lokale wyborcze w całym kraju będą otwarte już od godziny 7.00. Swój głos możemy oddać do 21.00. Po tej godzinie zagłosują wyłącznie ci, którzy weszli do lokalu wyborczego przed czasem oficjalnego zakończenia oddawania głosów. W lokalach wyborczych będzie mogła przebywać określona liczba osób, dlatego nie warto odkładać głosowania na ostatnią chwilę, bo mogą tworzyć się kolejki.

Wybory 2020 dokumenty

Przed otrzymaniem karty do głosowania komisja wyborcza poprosi o okazanie dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty, ale też:

Ważne, aby przedstawiany dokument zawierał imię, nazwisko, zdjęcie oraz informacje o instytucji, która go wydała. Potwierdza to komunikat zamieszczony przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW): "przed wydaniem karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek sprawdzenia tożsamości wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu z fotografią, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości".