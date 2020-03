Wuhan. Śmierć pacjenta "wyleczonego" z koronawirusa. Zmarł dwa dni po wyjściu ze szpitala

Lekarze z Wuhan wypisali do domu pacjenta, który leczył się na koronawirusa. 36-letni mężczyzna zmarł dwa dni po tym, jak szpital ogłosił jego "wyzdrowienie". To pierwszy przypadek, w którym ponowne zachorowanie na COVID-19 zakończyło się śmiercią.

36-letni mężczyzna zmarł kilka dni po tym, jak lekarze z Wuhan wypisali go do domu. Specjaliści orzekli, że pacjent został wyleczony z koronawirusa, jednak na wszelki wypadek zalecili mu przejście 14-dniowej kwarantanny w hotelu. O sprawie poinformował portal The Paper z siedzibą w Szanghaju. Pomimo tego, że artykuł został szybko usunięty, temat podjęły inne krajowe media.