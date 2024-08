Wstydliwy okręt mocarstwa. Więcej czasu jest w remoncie, niż w służbie

Narastające problemy z chłodzeniem układu napędowego (w efekcie których dochodziło do utraty mocy) sprawiły jednak, że w kwietniu 2017 r. podjęto decyzję o remoncie okrętu. Nie byłoby w tym fakcie nic dziwnego gdyby nie to, że prace nad przywróceniem pełni sprawności HMS Daring trwają do dziś. Okres remontu HMS Daring przewyższa już czas, który spędził on w aktywnej służbie.