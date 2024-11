Wrak u wybrzeży Europy. Łączą go z mityczną Atlantydą

Wrak "Gela II" odkryto po raz pierwszy w latach 80. ubiegłego wieku w pobliżu plaży Bulala w mieście Gela na południu Sycylii. Choć tego typu obiekty na Morzu Śródziemnym nie są niczym niezwykłym, "Gela II" wyjątkowo zainteresował archeologów ze względu na znajdujące się we wraku sztabki metali. Mowa o orichalcum, o którym wspominał m.in. Platon, który porównywał jego wartość do złota. Co więcej – orichalcum ma związek z mityczną Atlantydą. To właśnie tym materiałem miały być pokryte świątynie w zatopionym mieście.