Wpływają na chorobę Alzheimera i Parkinsona. Narażony na nie jest prawie każdy na świecie

Portal, zauważa też, że "jeśli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie miało konsekwencje dla populacji całego świata, ponieważ 90 proc. ludzi na Ziemi oddycha zanieczyszczonym powietrzem". Jednak eksperci są ostrożni co do ustaleń i powiedzieli, że choć nanocząsteczki są prawdopodobną przyczyną uszkodzeń, to czy prowadzą one do choroby w późniejszym okresie życia, trzeba poddać obserwacji.