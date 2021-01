Wpływ koronawirusa na Polaków. Te dane są niepokojące. Najnowszy raport

Lockdown oraz pozostałe ograniczenia życia społecznego i gospodarczego wywołane pandemią koronawirusa, pogłębiły wykluczenie cyfrowe wybranych grup społecznych. Zalicza się do nich przede wszystkim:

Federacja Konsumentów informuje, że w domach Polaków nie ma wystarczającej ilości komputerów pozwalającej dzieciom na udział w nauczaniu zdalnym. Z przytoczonych szacunków wynika, że konieczność współdzielenia komputerów z rodzeństwem i rodzicami dotyka co najmniej miliona uczniów. W raporcie czytamy, że 50-70 tys. uczniów nie ma w domu żadnego komputera lub tabletu .

Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo]

Według szacunków GUS, komputer posiada 83 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Problem braku sprzętu dotyczy więc niemal 17 proc., czyli 2,13 mln gospodarstw. Przekłada się to na około 5,5 mln osób. Znacznie wyższy jest odsetek mających komputer wśród gospodarstw, w których są dzieci (97,4 proc.). Tam, gdzie ich nie ma, wskaźnik ten spada do ok. 75 proc.