"Wóz ratujący życie". Ukraińcy dziękują Australii

Australijski Bushmaster to kolejny sprzęt militarny nazwany przez ukraińskie ministerstwo obrony "bronią zwycięstwa". Mowa o czwartym okienku Kalendarza Adwentowego – wyjątkowej akcji, w ramach której każdego grudniowego dnia do Świat Bożego Narodzenia przedstawiany jest jakiś środek, dzięki któremu Kijów skutecznie walczy z rosyjskim najeźdźcą. Tym razem podziękowania za wsparcie powędrowały aż do Australii.