Wojskowy pojazd z dronem pokładowym. Firmy z USA i Izraela łączą siły

ROOK jest w pełni autonomiczny i może skutecznie poruszać się w trudnym terenie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zadania, do których można go użyć, to m.in. dostarczanie zaopatrzenia, ewakuacja ofiar oraz wykonywanie misji wywiadowczych z wykorzystaniem drona. Inną funkcją pojazdu jest pełnienie przez niego funkcji zdalnej platformy bojowej. W broń można także wyposażyć wspomnianego drona.