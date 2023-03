Wojsko USA pracuje nad syntetycznym paliwem dla F-16

Jak poinformował Task and Purpose , pentagon podpisał umowę z firmą Air Company, której przedmiotem ma być opracowanie paliwa syntetycznego. Będzie ono w przyszłości wykorzystywane do tankowania myśliwców i innych samolotów bojowych Sił Powietrznych USA. Armii zależy przede wszystkim na tym, by nowy zamiennik paliwa był łatwo dostępny wtedy, gdy tankowanie tradycyjnym źródłem energii byłoby utrudnione, np. w czasie działań w terenie.

Umowa zakłada kilka głównych punktów. Nowe paliwo ma pochodzić z wodoru i dwutlenku węgla i przyjąć postać podobną do parafiny. Do jego produkcji wykorzystywana ma być energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Jednak najważniejsze jest to, by sam sprzęt do produkcji paliwa był na tyle lekki, aby można było go wykorzystać w warunkach polowych.