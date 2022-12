USA zyska pluton broni laserowej. To ważny moment

Amerykanie od dłuższego czasu testowali i udoskonalali laserowy system obrony przeciwlotniczej DE M-SHORAD (ang. Directed Energy Maneuver Short-Range Air Defense) o mocy 50 kW. Wszystko wskazuje na to, że prace dobiegają końca, a pierwszy pluton prototypowych rozwiązań trafi do Fort Sill w stanie Oklahoma w styczniu 2023 r., o czym poinformował rzecznik Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO) w rozmowie z Task and Purpose.