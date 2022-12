Pierwszy taki lot w historii. Wykorzysta paliwo m.in. ze zużytego oleju kuchennego

Nadchodzący, 2023 r. może mieć duże znaczenie dla przyszłości lotnictwa, a w szczególności dla redukcji generowanych przez samoloty zanieczyszczeń. Już za parę miesięcy Virgin Atlantic planuje zrealizować historyczny, transatlantycki, komercyjny lot pasażerski z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych . Jego wyjątkowość polega na tym, że użyty w jego trakcie Boeing 787 będzie spalał wyłącznie ze zrównoważone paliwo lotnicze (ang. Sustainable Aviation Fuel, SAF).

Tego typu paliwo wykorzystuje oleje odpadowe pochodzenia organicznego (np. ze zużytego oleju kuchennego oraz innych olejów odpadowych i tłuszczów). Może też bazować na odpadach leśnych, rolniczych, zielonym wodorze, a nawet wychwytywanym z powietrza dwutlenku węgla, o czym informują inne, znane linie lotnicze - KLM na swojej oficjalnej stronie internetowej. Zaznaczają również, że wykorzystanie paliwa typu SAF "umożliwia zmniejszenie o co najmniej 75 proc. całkowitej emisji CO2 w cyklu życia w porównaniu z paliwem kopalnym do silników odrzutowych".

Linie Virgin Atlantic wygrały specjalny konkurs organizowany przez władze Wielkiej Brytanii i otrzymały fundusze rządowe, które pomagają w realizacji pierwszego transatlantyckiego lotu o zerowej emisji netto. Ich zadaniem jest pokazanie możliwości wykorzystania SAF w lotnictwie, jako alternatywy dla konwencjonalnego paliwa. Jak wynika z komunikatu prasowego, linie przy tym projekcie współpracują z konsorcjum, w skład którego wchodzą Rolls-Royce, Boeing, Pratt & Whitney Canada, Imperial College London, University of Sheffield, RMI i ICF.

Przez dziesięciolecia loty z Londynu do Nowego Jorku symbolizowały zdolność lotnictwa do łączenia ludzi i napędzania międzynarodowego postępu. Będą teraz liderem w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla z latania - powiedział brytyjski sekretarz ds. transportu Mark Harper. Dodał: - ten lot nie tylko utoruje drogę przyszłym pokoleniom, ale także zademonstruje, jak wiele możemy osiągnąć, pracując razem nad wspólnym celem – skupiając jedne z najlepszych firm i naukowców na świecie i kierowany przez brytyjską linię lotniczą.

Virgin Atlantic podkreśla, że lotnictwo jest jednym z sektorów, które najtrudniej jest zdekarbonizować. Brak pilnych, wspólnych działań może sprawić, że ten sektor do 2050 r. stanie się największym emitentem gazów cieplarnianych. Zwłaszcza że liczba realizowanych lotów nie maleje, a zdecydowana większość używanych maszyn z silnikami odrzutowymi i turbośmigłowymi wykorzystuje paliwa produkowane z ropy naftowej. Tylko nieliczne loty korzystają z paliwa, które jest mieszanką SAF z tradycyjną naftą w proporcjach 50 proc. (obecnie tylko taka mieszanka jest dozwolona do użytku w komercyjnych silnikach odrzutowych, na co zwraca uwagę Interesting Engineering).