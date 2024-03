Wojsko przejęło fragment drogi wojewódzkiej. Pojawiły się samoloty bojowe

Starty i lądowania odbywały się w dniach od 10 do 14 marca 2024 r. w ramach Dragon-24, ale fragment drogi wojewódzkiej nr 604 o długości ok. 3 km był zamknięty od 6 do 17 marca 2024 r. To kolejne już typu manewry na DOL. Wcześniejsze miały miejsce we wrześniu 2023 r. W ostatnich uczestniczyły 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. W okolicach Wielbarku pojawiły się myśliwce F-16, MiG-29 i Su-22 polskich sił powietrznych, a także należące do Włoch myśliwce Eurofighter Typhoon, które obecnie stacjonują w Malborku w ramach misji Baltic Air Policing.