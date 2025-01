Wojsko pilnie potrzebuje tego sprzętu. Wciąż brak konkretów

Każdy batalion to 58 wozów bojowych i nawet 30 pojazdów wsparcia, które w zamyśle twórców programu Borsuk miały być na tym samym podwoziu. Kolejne pojazdy będą poza batalionami, w różnych jednostkach. Łączne zapotrzebowanie jest więc ogromne, bo wynosi ok. 1500 wozów bojowych. W roku 2015 przewidywano zakup ok. 1700-1800 Borsuków (z czego połowa w wersji bojowej), zaś umowa ramowa z końca lutego 2023 r. przewiduje dostawę ok. 1400 wozów (w tym niewiele ponad 1000 w wersji bojowej).