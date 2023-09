Woda zalewa polskie lasy. Natura zaczęła pobierać podatek górniczy

Woda nie jest w nich jednak szczelnie zamknięta i wypłukuje zgromadzony tam piasek posadzkowy. W ten sposób destabilizuje grunt na obszarze otaczającym kopalnię. Stał się on skłonny do zapadlisk, a problem jest obecnie na tyle poważny, że w okolicznych lasach obowiązuje zakaz wstępu.

Zbliżanie się do nich pozostaje jednak niebezpieczne, a zakazu wstępu do dotkniętych masowymi zapadliskami lasów należy spodziewać się co najmniej do końca tego roku. Istnieje też ryzyko, że żaden spacerowicz i grzybiarz już ich nie zobaczy.